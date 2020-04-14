Koronavirüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizler - Haberler
Koronavirüs, Güncel

Koronavirüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizler

Koronavirüsün akciğerleri olumsuz etkilediğini hatırlatan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında uzman Doç. Dr. Yasemin Çırak, gün içinde yapılacak 15-20 dakikalık nefes egzersizinin akciğer kapasitesini geliştirmeye yardımcı olacağını vurguladı.

14.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:27
Koronavirüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizler
Koronavirüsün akciğerleri olumsuz etkilediğini hatırlatan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında uzman Doç. Dr. Yasemin Çırak, gün içinde yapılacak 15-20 dakikalık nefes egzersizinin akciğer kapasitesini geliştirmeye yardımcı olacağını vurguladı. Çırak, bu egzersizlerin koronavirüs tedavisi evde devam eden kişilerin de akciğer kapasitesini normale döndürmeye yardımcı olacağını belirtti.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, akciğerleri olumsuz derecede etkiliyor. Hastalıkla mücadelede akciğer kapasitesinin önemine değinen İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yasemin Çırak, evde yapılacak basit egzersizlerle, iyileşme sürecine destek olunabileceğini ifade etti. Bu egzersizlerin Çin'de hazırlanan koronavirüsle mücadele kitapçığında da önerildiğini anlatan Doç. Dr. Yasemin Çırak, "Çin yakın zamanda koronavirüsle mücadele eden ülkeler için kitapçık hazırladı. Orada solunum rehabilitasyonu adını verdiğimiz nefes egzersizlerinin olduğu, bu tür hastalara yapılabilecek yaklaşımları da bu rehberine ekledi. O nedenle koronavirüse yakalanmış ancak tedavisini olmuş ve evinde olan ama hala solunum sıkıntısı, nefes darlığı yaşayan kişiler, testi pozitif olup evinden takibi devam eden hastalarımız için de bu solunum egzersizlerini kullanabiliriz. Bu bir salgın hastalık ve vatandaşlar yaşananları gördükçe korku ve anksiyete ile solunum darlığı yaşayabiliyor. Bunu engellemek ve gevşemeyi sağlamak için de nefes egzersizlerini öneriyoruz. Doğru nefes alıp vermeyi öğrenmek, gevşemeyi sağlamak, rahatlamak için de nefes ve gevşeme egzersizleri kullanılabilir" dedi."BAĞIŞIKLIĞIDA KUVVETLENDİRİYOR"Koronavirüsün tuttuğu en önemli organın akciğer olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yasemin Çırak, egzersizlerin önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Bu virüs, akciğerlerde pnömoni dediğimiz zatürreeye neden oluyor. Zatürree ile birlikte iyileşme söz konusu oluyor ama bir miktar akciğer fonksiyonlarında kayıp, öksürük bazen de balgam ya da çabuk yorulma gibi solunum kapasitesinin azalmasıyla görülen belirtiler ortaya çıkıyor. Dinlenme tabi ki çok önemli ancak bu dinlenmede hareketsiz kalmayarak nefes egzersizleriyle bağışıklık sistemini kuvvetlendirebiliriz. Hem de akciğer kapasiteni normale döndürerek rahatlamasına yardımcı oluruz. Aşırı yorgunluk oluşturmadan her yaş grubu bu egzersizleri rahatlıkla yapabilir. Evde kal ancak hareketsiz kalma diyoruz. Hareketsizlik de solunum sıkıntısına yol açabiliyor. Onun için günde 15 ya da 20 dakikanızı ayırarak yapacağınız basit eklem hareketleri ve solunum egzersizlerini yaptığınızda akciğerlerinizi güçlü tutarsınız. Hem de hareketsizliğin getirdiği kötü etkileri en aza indirmiş olursunuz. Günde 15-20 dakika yapacağınız bu egzersizler oldukça faydalı ve etkilidir."SOLUNUM EGZERSİZLERİNDEN BAZILARIDoç. Dr. Yasemin Çırak, evde kolaylıkla yapılabilecek egzersizleri şöyle sıraladı: "Doğru solunum için öncelikle sırtınızı destekleyecek şekilde oturun. Omuzlarınızı tamamen gevşetin. Bir elinizi göğsünüze diğerini de karnınızın üzerine koyun. Kaburgaların bittiği noktada solunum merkezini gevşeten bir nokta var. Oraya hafif bir baskı uyguladığınızda gevşemenize yardımcı olur. Gevşettikten sonra burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan nefesi ıslık çalar gibi üfleyerek verin. Burada önemli olan nefesi karnınıza almanız. Akciğerin bütün kapasitesini artırmak istediğinizde akciğerin farklı bölgelerine nefes almanız da önemlidir. Ellerinizi göğüs kafesinizin alt ucuna yerleştirin. İlk başta bütün nefesinizi boşaltın ve tekrar nefes almadan önce elinizin olduğu noktaya hafif basınç ve germe uygulayın. Derin nefes alın ve nefesinizi birkaç saniye tuttuktan sonra ıslık çalar gibi üfleyerek verin. Bir elinizi karnınıza diğerini de göğsünüze yerleştirin. Önce bütün havayı boşaltın. Ardından tekrar nefes almadan önce karnınıza koyduğunuz elinizle hafif bastırdığınız karnınıza doğru nefes alın. Nefesinizi birkaç saniye tuttuktan sonra ıslık çalar gibi üfleyerek verin. Bu egzersizlerin her birini günde üç kez 8-10 kez yapın.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır...
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Saruhan Oluç Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Can İrem Derici Esra Balamir Levent Dörter
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın İstifa Instagram Galatasaray
Şu an buradasınız: Koronavirüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 15:01:30. #1.14#
title