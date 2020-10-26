Koronavirüs: Sincan'ın Kaşgar kentinde bir vakanın tespit edilmesinin ardından Çin bütün kente test yapıyor
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BBC

Koronavirüs: Sincan'ın Kaşgar kentinde bir vakanın tespit edilmesinin ardından Çin bütün kente test yapıyor

26.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 26.10.2020 13:52
Koronavirüs: Sincan'ın Kaşgar kentinde bir vakanın tespit edilmesinin ardından Çin bütün kente test yapıyor

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar kentinde 4,7 milyon kişiye Covid-19 testi yapılmaya başlandı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar kentinde 4,7 milyon kişiye Covid-19 testi yapılmaya başlandı.

Kaşgar'ın dış mahallelerindeki bir tekstil fabrikasının 17 yaşındaki çalışanında Cumartesi günü, belirti göstermemesine rağmen yeni tip koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm kentte kitlesel test yapılması kararı alınmıştı.

Kentte Pazar öğle saatleri itibarıyla şimdiye kadar hastalık belirtisi göstermeyen (asemptomatik) 137 vakaya rastlandı.

Kaşgar'da Pazar öğle saati itibarıyla 2,8 milyon Covid-19 taraması yapıldığı ve taramanın Salı günü tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Eğitime ara verilen kentte, test sonucu pozitif çıkanların kentten ayrılmasına izin verilmiyor.

Söz konusu kişiye virüsün nasıl bulaştığı netlik kazanmadı. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, yeni vakaların hepsinin genç kadının anne ve babasının çalıştığı başka bir tekstil fabrikası ile bağlantılı olduğunu yazdı. Habere göre, genç kadının ebeveynlerinin testi ise negatif çıktı.

Çin basınına göre, genç kadında Covid-19 "rutin test" sırasında saptandı.





Ülkede şimdiye kadar 85.810 koronavirüs vakası tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, asemptomatik vakaları resmi koronavirüs vaka sayılarına eklemiyor.

Ülkede 4.634 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin, büyük ölçüde salgını kontrol altına almayı başardığını belirtse de ülkenin bazı bölgelerinde belirti gösterenlerin yanı sıra asemptomatik olarak değerlendirilen yeni vakalara da rastlanıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Pazar günü Çin anakarasında 20 yeni hasta ve 161 asemptomatik vaka tespit edildiğini duyurdu.

Asemptomatik vaka sayısının, Çin'de bu vakaların duyurulmaya başlandığı 1 Nisan'dan beri en yüksek sayıya ulaştığı kaydediliyor.

BBC
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