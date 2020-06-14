Koronavirüs: Şili Sağlık Bakanı 'ölü sayısı' tartışması sonrası istifa etti
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BBC

Koronavirüs: Şili Sağlık Bakanı 'ölü sayısı' tartışması sonrası istifa etti

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zorlanan Şili'de Devlet Başkanı Sebastián Pinera, Sağlık Bakanı Jaime Manalich'in istifa ettiğini açıkladı.

Koronavirüs: Şili Sağlık Bakanı 'ölü sayısı' tartışması sonrası istifa etti
14.06.2020 00:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:55

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zorlanan Şili'de Devlet Başkanı Sebastián Pinera, Sağlık Bakanı Jaime Manalich'in istifa ettiğini açıkladı.

Şili'de CIPER adlı bağımsız bir haber sitesi, geçen yıl bu göreve gelen Manalich'i, ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısıyla ilgili olarak kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.

Sitenin haberine göre Şili Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ülkede 3 Mart'tan bu yana virüs nedeniyle 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Oysa açıklanan son resmi rakam 3 bin 101.

Sağlık Bakan Yardımcısı Paula Daza ise WHO'ya bildirilen rakamın, koronavirüsten öldüklerinden "şüphelenilen" kişileri de içerdiğini söyledi.

Ülkede muhalefet, Jaime Manalich'in istifa etmekte çok geç kaldığını vurguluyor ve mevcut sağlık politikalarında bir an önce değişikliğe gidilmesi çağrısı yapıyor.

Şili Devlet Başkanı Sebastián Pinera Manalich'in yerine Oscar Enrique Paris'i Sağlık Bakanı olarak atadı.

Paris, salgının idare ediliş şekliyle ilgili olarak "hükümetle aynı görüşte olmayanları da dinleme" sözü verdi.

Şili'de yetkililer geçen hafta da koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının daha önce açıklanandan 653 fazla olduğunu duyurmuştu.

Hükümet açıkladığı verilerin yeterince güvenilir olmadığı, sokağa çıkma kısıtlamalarını açıklamakta geç kaldığı ve salgında zirvenin Mayıs ayında görüldüğünü düşünerek ekonomik faaliyetleri yeniden çok erken başlattığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısının açıklanandan çok daha fazla olabileceği belirtiliyor.

Şili, Brezilya ve Peru'dan sonra Latin Amerika'da koronavirüsün en fazla can aldığı ülke

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'de şu ana kadar 167 binden fazla koronavirüs vakası görüldü.

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 3101 kişi hayatını kaybetti.

Şili, dünyada vaka sayısında Türkiye'nin gerisinde 13. sırada.





BBC
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