"Koronavirüs sessizliği"- Uludağ
Uludağ'dan güvenlik kamerası görüntüsü Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından Uludağ'da da sessizlik hakim.
29.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:14
Uludağ'dan güvenlik kamerası görüntüsü Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından Uludağ'da da sessizlik hakim.
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Kaynak: AA