"Koronavirüs sessizliği" - KONYA/SİVAS/MARMARİS/ERZURUM
Konya, Sivas, Marmaris, Erzurum'daki boş sokak görüntüleri KONYA/SİVAS/MARMARİS/ERZURUM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.
29.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:51
Konya, Sivas, Marmaris, Erzurum'daki boş sokak görüntüleri KONYA/SİVAS/MARMARİS/ERZURUM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA