"Koronavirüs sessizliği" - KAYSERİ/DENİZLİ/ERZURUM/BODRUM/KONYA
Kayseri, Denizli, Erzurum, Bodrum ve Konya'daki belediye kameralarından boş sokak görüntüleri KAYSERİ/DENİZLİ/ERZURUM/BODRUM/KONYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar...
29.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:31
Kayseri, Denizli, Erzurum, Bodrum ve Konya'daki belediye kameralarından boş sokak görüntüleri KAYSERİ/DENİZLİ/ERZURUM/BODRUM/KONYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.
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Kaynak: AA