"Koronavirüs sessizliği"
Hatay'dan boş sokak görüntüleri Afyonkarahisar'daki belediye kamerasından cadde ve sokak görüntüsü HATAY/AFYONKARAHİSAR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.
29.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:25
Hatay'dan boş sokak görüntüleri
Afyonkarahisar'daki belediye kamerasından cadde ve sokak görüntüsü HATAY/AFYONKARAHİSAR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.
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Kaynak: AA