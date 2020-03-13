SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Koronavirüs Serie A'da forma giyen futbolcularda yayılmaya devam ediyor - Spor
Spor

Koronavirüs Serie A'da forma giyen futbolcularda yayılmaya devam ediyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'nın Sırp oyuncusu Dusan Vlahovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

13.03.2020 23:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:36
Koronavirüs Serie A'da forma giyen futbolcularda yayılmaya devam ediyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'nın Sırp oyuncusu Dusan Vlahovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.


Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Vlahovic'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, oyuncunun herhangi bir şikayetinin olmadığı ve şu anda evinde karantina altına alındığı belirtildi.


Vlahovic, Juventuslu stoper Daniele Rugani ve Sampdoria'nın forveti Manolo Gabbiadini'den sonra koronavirüs bulaşan Serie A'daki üçüncü futbolcu oldu.


Juventus'tan sağlık ekiplerine maddi yardım


Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, "Mesafeli ama birlikte (DistantiMaUniti)" etiketiyle yaptığı paylaşımda, ülkece acil sağlık durumu içerisinden geçtiklerini belirterek, bu durumda önerilen tavsiye kurallarına uymaları gerektiğini belirtti.

Agnelli, kendisini gönüllü olarak dün akşamdan bu yana karantinaya aldığını kaydederek, "Kendi bölgemizde Piyemonte ve Torino'daki sağlık ekiplerimizi desteklemek için takım oyuncularımız ve camiamızla bağış toplama kampanyası başlattık. Sizden buna katkıda bulunmanızı istiyorum. Mesafeliyiz ama birlikteyiz. Hep birlikte işin içinden çıkacağız." ifadelerini kullandı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada da ilk bağış olarak kulüp ve takım oyuncuları tarafından 300 bin avro bağışlandığı ifade edildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs Serie A'da forma giyen futbolcularda yayılmaya devam ediyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İtalya'da koronavirüs Serie A'da forma giyen futbolcularda yayılmaya devam ediyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Spor
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı Spor
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Spor
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
DSÖ merak edilen soruyu yanıtladı! Korona yaz aylarında bitecek mi? Spor
DSÖ merak edilen soruyu yanıtladı! Korona yaz aylarında bitecek mi?
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Spor
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Fenerbahçe'de 7 isim Konyaspor maçında yok
Fenerbahçe'de 7 isim Konyaspor maçında yok
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi
Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri...
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Vladimir Putin İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Müslüm Gürses Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Ali Palabıyık Hikmet Karaman Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Futbolcu Cuma Namazı Koronavirüs
Şu an buradasınız: Koronavirüs Serie A'da forma giyen futbolcularda yayılmaya devam ediyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 23:41:35. #1.14#