Koronavirüs semptomları ortaya çıkmadan önce Covid-19'u teşhis etmek mümkün mü?

20.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:36

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede on binlerce kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs Covid-19'un aşısı kadar teşhis yöntemleri ile ilgili de çalışmalar yürütülüyor.



Almanya'da yapılan bir araştırma, hastalığın semptomları belirmeden önce virüsü teşhis etmenin mümkün olabileceğini gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle