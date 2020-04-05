'Koronavirüs sebebiyle işten çıkarılan işçiler hukuk yoluyla haklarını alabilir' Özellikle bazı işyerleri salgını sebep göstererek, çalışanlarına ücretsiz izin dayatırken, bazıları da çalışanlarını işten çıkarıyor.

Özellikle bazı işyerleri salgını sebep göstererek, çalışanlarına ücretsiz izin dayatırken, bazıları da çalışanlarını işten çıkarıyor. Peki koronavirüs nedeniyle işini kaybeden ya da ücretsiz izin dayatmasıyla karşı karşıya kalan işçi ne yapacak? Yasal hakları neler?