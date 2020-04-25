Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde ölü sayısı 200 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde ölü sayısı 200 bini geçti - Haber
Koronavirüs, Avrupa, Sağlık, Haber
BBC

Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde ölü sayısı 200 bini geçti

Koronavirüs salgını, dünya genelinde cumartesi günü itibarıyla 200 binin üzerinde can aldı.

25.04.2020 21:15 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:20
Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde ölü sayısı 200 bini geçti

Koronavirüs salgını, dünya genelinde cumartesi günü itibarıyla 200 binin üzerinde can aldı. Vaka sayısı da 3 milyona yaklaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde 200 bin 698 kişi, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 2 milyon 865 bini geçti.

En fazla vaka, 924 binin üzerinde kişide test sonucu pozitif çıkan ABD'de. ABD'nin ardından salgının en kötü etkilediği yer Avrupa oldu. İspanya'da 223 bin 700, İtalya'da 195 bin 300, Fransa'da 159 bin 900, Almanya'da 155 bin 400 ve İngiltere'de 149 bin 500'ün üzerinde vaka tespit edildi.

Türkiye de bu ülkelerden sonra en fazla vaka tespit edilen 7. ülke oldu. Cumartesi günü itibarıyla 107 binin üzerinde vaka var.

En fazla can kaybı da ABD'de görüldü. 320 milyonun üzerinde nüfusu olan ülkede 52 bin 782 kişi, Covid-19 salgınında hayatını kaybetti.

Salgının dünya genelinde hızla yayıldığı ve ölüm oranlarının hızla artışa geçtiği Mart ayının başlarından bu yana yaklaşık bir buçuk ay geçti. Birçok ülkede Mart ayı ortasından bu yana sokağa çıkma kısıtlamaları, mümkün olan iş yerleri için evden çalışma, okul tatilleri, seyahat kısıtlamaları gibi uygulamalar sürüyor.

Avrupa'da Danimarka, Belçika ve Almanya gibi ölüm oranlarını kontrol altına aldığını belirten ülkelerde ise bu tedbirler kademeli olarak yumuşatılıyor.

ABD'de bazı eyaletlerde sokağa çıkma kısıtlamaları yumuşatıldı. Ancak ülkede salgının üssü olarak görülen New York'ta kısıtlamalar devam ediyor.

Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs sonuna denk gelen Ramazan Bayramı sonrası normalleşmenin kademeli olarak başlayacağını duyurdu.

Ancak salgının sağlık sistemini ve ekonomisini büyük oranda etkilediği İtalya gibi ülkelerde, kısıtlamaların tam olarak kaldırılmasının yıl sonunu bulması bekleniyor. İtalya Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, 2020 yılı boyunca ülkenin uluslararası turizme açılmayacağını duyurdu.

Türkiye'de de havayolu şirketleri şimdilik Mayıs sonuna kadar uçuşları büyük oranda durdurdu. Yurt dışından getirilen Türk vatandaşlarına yönelik 14 günlük karantina uygulaması sürüyor.

1 Mayıs'tan itibaren uluslararası uçuşların sayısını artıracağını açıklayan Avrupa'daki ilk havayolu firması ise Wizz Air oldu. Şirket, Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Avrupa kıtasındaki bazı ülkelere uçuşların sayısını artıracak.


haberler.com/haber/2020/04/25/koronavirus-sebebiyle-dunya-genelinde-olu-say-2-13162061_o.jpg"/>


Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde ölü sayısı 200 bini geçti
BBC
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haber
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim Haber
Pınar Altuğ'dan eşiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf: Gönül eğlendireceğim demiştim
Nesli tükenmekte olan kuş türü, Mersin'de yaralı halde bulundu Haber
Nesli tükenmekte olan kuş türü, Mersin'de yaralı halde bulundu
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haber
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haber
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı Haber
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Naci Bostancı Fahrettin Koca
Magazin Hande Yener Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Karar İtalya Ramazan Antalya
Şu an buradasınız: Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde ölü sayısı 200 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 21:30:00. #1.14#
title