Koronavirüs sebebiyle babası karantinaya alınan Çinli engelli genç hayatını kaybetti
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Koronavirüs sebebiyle babası karantinaya alınan Çinli engelli genç hayatını kaybetti

Çin'in Hubei eyaletinin Hongan kentinde koronavirüs sebebiyle babası karantinaya alınan engelli bir genç bakımsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Tekerlekli sandalyede olan 17 yaşındaki genç kendi beslenemiyordu. Olay Çin'de büyük tepkiyle karşılanırken, yerel yetkililer görevden alındı

04.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:23
Koronavirüs sebebiyle babası karantinaya alınan Çinli engelli genç hayatını kaybetti

Çin'in eyaletinde, koronavirüs sebebiyle babası karantinaya alınan engelli bir genç bakımsızlıktan dolayı hayatını kaybetti.


Olay sonrası görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle Hubei Belediye Başkanı ve Komunist Parti Sekreteri görevden alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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