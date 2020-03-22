Koronavirüs sebebi ile Başkent'te sokaklar boş kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüs sebebi ile Başkent'te sokaklar boş kaldı - Haber

Koronavirüs sebebi ile Başkent'te sokaklar boş kaldı

Koronavirüs sebebi ile Başkent'te sokaklar boş kaldı Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden Türkiye'de alınan önlemler sonrasında Başkent'te bulvarlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

22.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:05
Koronavirüs sebebi ile Başkent'te sokaklar boş kaldı

Koronavirüs sebebi ile Başkent'te sokaklar boş kaldı

ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden Türkiye'de alınan önlemler sonrasında Başkent'te bulvarlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı mücadelede önlemler artarak devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler doğrultusunda daha önce kapatılan iş yerlerine berberler ve kuaförlerde eklendi. Virüsün daha çok yaşlılar üzerinde etkili olması sebebi ile de dün akşam saatlerinde ise 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanlarında sokağa çıkmaları bakanlık tarafından kısıtlandı.

Alınan son önlemlerin ardından ise Başkent'in en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi ile ara sokaklarda araç ve insan trafiği yok denecek kadar azdı. Ayrıca iş verenler de alınan tedbirlere uyarak dükkanlarını kapalı tuttu.

Koronavirüs sebebi ile Başkent'te sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Koronavirüs sebebi ile Başkent'te sokaklar boş kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haber
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haber
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haber
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haber
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
'Evden çıkmayın' uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haber
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde
Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın James Bond Rita Wilson Acun Ilıcalı
Spor Falcao Falcao Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Fransa İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Koronavirüs sebebi ile Başkent'te sokaklar boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 17:39:31. #1.14#
title