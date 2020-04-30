Koronavirüs sebebi ile askıya alınan NASCAR mayısta geri dönüyor
30.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:20
Koronavirüs salgını sebebi ile ara veren NASCAR, 17 mayıstan itibaren yarışlara yeniden başlanacağını açıkladı.
Koronavirüs salgını sebebi ile ara veren NASCAR, 17 mayıstan itibaren yarışlara yeniden başlanacağını açıkladı.
Seyircisiz başlayacak yarışlarda 10 günde 7 müsabaka yapılacak. NASCAR, böylece mart ortasında ara verilen ABD'deki spor etkinliklerinden ilk dönüş kararı alanlardan oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com