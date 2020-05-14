Koronavirüs yoğun bakım hemşiresinin bir günü kayda alındı
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Koronavirüs yoğun bakım hemşiresinin bir günü kayda alındı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde koronavirüs yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan ve 1 çocuk annesi sağlık çalışanının, salgın sürecindeki iş temposu ve yaşadıkları kamerayla kayda alındı.

Koronavirüs yoğun bakım hemşiresinin bir günü kayda alındı
14.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:59

Eskişehir Şehir Hastanesi tarafından koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı yoğunluk ve 1 günlük iş temposunu göstermek amacıyla 6 yıllık yoğun bakım hemşiresi olan, evli ve 3 yaşında çocuk annesi Nalan Tüzan'ın 1 günde yaşadıkları kamerayla kayda alındı. Video, paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında yoğun ilgi gördü.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 aydır eşinden ve çocuğundan ayrı otelde kalan Tüzan'ın sabah erken uyanmasından işe gitmesine kadar mesaide yaşadığı zorluklar ile ailesine olan hasreti görüntülerle anlatıldı.

'MASKEYLE BAZEN NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM'

Koronavirüs sürecinde hayatında yaşadığı değişimi dile getiren Nalan Tüzan, şunları söyledi: 'Sabahları güne erken başlıyorum. Tabi bu 'Covid-19' sürecinde birtakım değişiklikler olmadı değil. Evliyim, 3 yaşında bir oğlum var. Yaklaşık olarak 2 aydır onlardan ayrı yaşıyorum. Onları çok özlüyorum ve çok üzülüyorum ama bugünlerin geçeceğini biliyorum. Dolayısıyla sabrediyorum. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde dahili yoğun bakımda çalışıyorum. Bu süreçte yoğun bakım pandemi olarak planlandı. İşimi seviyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Sağlık çalışanları olarak bu savaşta bizler ön cephedeyiz. Psikolojik olarak sağlam olmamızın yoğun ekip ruhunun büyük bir payı var. Tüm çalışanlarımız tek bir makinenin birbirinden ayrılmayacak dişleri gibi. 'Covid-19' hastalarına bakarken kişisel koruyucu ekipmanlarımızı dikkatlice giyiyoruz. Bu ekipmanların içerisinde uzun süre çalışmak başlı başına bir sıkıntı. Hastalarımızın bazıları kritik hasta statüsünde takip ediliyor. Solunum cihazları ve monitörlerinin takiplerini yapıyoruz. Bazı hastaların durumları sıkıntıya girdiğinde ciddi bir efor sarf ederek müdahale ediyoruz. Maskeyle bazen nefes almakta zorlanıyorum. Tulumu çıkardığımda formam sıkılsıklam oluyor. Maskelerin de yüzümde bıraktığı izler cabası.

?EŞ VE ÇOCUK HASRETİNİ LARLA GİDERİYOR

Yoğun bakım hemşiresi Tüzan, mesai bitiminde ise ailesinden ayrı yaşadığı oteline dönerken, 3 yaşındaki çocuğu ile eşinin fotoğraflarına bakıp, görüntülü cep telefonu görüşmesiyle hasret gideriyor. Oğlunun fotoğraflarına bakarak, özlem gidermeye çalıştığını anlatan Tüzan, 'Hem bir hemşire hem bir anne hem de bir eş olarak zorlu bir dönemdeyim. Bugünlerin geçeceğini bildiğim için geleceğe umutla bakıyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da sağlık çalışanları olarak her koşulda hastalarımızın yanındayız' diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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