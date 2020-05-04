Koronavirüs salgınıyla birlikte tarımın önemi daha iyi anlaşıldı

Koronavirüs salgınıyla birlikte tarımsal üretimin önemi, tüm dünyada daha net bir şekilde anlaşıldı. Gıda arzı ve güvenliği öncelikli gündem maddelerinden biri oldu.

Karabağlar Belediyesi üreticinin de yanında

Kırsal kalkınmaya yıllardır özel önem veren Karabağlar Belediyesi de, salgının ardından üreticilere destek çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda üreticilerin, başta bağları olmak üzere tarlalarına kolay ulaşması amacıyla yeni yollar açılıyor. Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, kış aylarında bozulan mevcut bağ yollarını da onarıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Koronavirüs salgınına karşı mücadelemizi dört bir koldan sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi verirken, köylerimizdeki üretimin devamı da son derece önemli. Kavacık, eşsiz lezzetteki üzümüyle ünlü. Bunu tüm Türkiye'ye tanıtmak için çabalıyoruz. Bu kapsamda üretim sezonunun başında bağ yollarının açılmasına ağırlık verdik. Tırazlı'da da hayvancılık yapıyor. Ekiplerimizi hemen Tırazlı'ya göndererek ihtiyaçların belirlenmesini sağladık. İlçemize bağlı Kavacık, Tırazlı ve Uzundere köylerimizdeki üreticilerimize, bu süreçte destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖZEL PROJELER

Karabağlar Belediyesi, yerel üreticileri desteklemek ve köyden kente göçü önlemek amacıyla kırsal kalkınmaya öncelik veriyor Bu kapsamda düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali, son yıllarda binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Belediye ayrıca, toprak yapısı nedeniyle sadece Kavacık Köyü'nde yetiştirilebilen "Alphonse Lavallee" türü ürüne "Kavacık Üzümü" olarak coğrafi işaret belgesi almayı başardı. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verdiği bu belge, BaşkanSelvitopu'na geçen aylarda törenle teslim edildi. Köydeki kadınların kurduğu üretim kooperatifini de destekleyen Karabağlar Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi'nce hazırlanan Kavacık Kentsel Tasarım ve Gelişim Projesi'ni de gelecek yıllarda yaşama geçirecek.

Kaynak: Bültenler