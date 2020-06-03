Koronavirüs salgınının yolcu davranışına ve ulaşıma etkisi inceleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs salgınının yolcu davranışına ve ulaşıma etkisi inceleniyor

İSTANBUL Valiliği'nin oluşturduğu "Toplu Ulaşım Bilim Kurulu", "Covid-19 Salgınının Yolcu Davranışına ve Ulaştırma Sistemine Etkisi"ni araştıracak.

Koronavirüs salgınının yolcu davranışına ve ulaşıma etkisi inceleniyor
03.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:47
İSTANBUL  Valiliği'nin oluşturduğu "Toplu Ulaşım Bilim Kurulu", "Covid-19 Salgınının Yolcu Davranışına ve Ulaştırma Sistemine Etkisi"ni araştıracak. Araştırma kapsamında bir anket çalışması başlatıldı. Çalışmayı İstanbul Valiliği attığı bir mesaj ile duyurdu.

Başkanlığını İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın yaptığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ile Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden Doç. Dr. Halit Özen'in yer aldığı "Toplu Ulaşım Bilim Kurulu", salgın hastalığın yolcu davranışı ve ulaştırma sistemine etkisini araştıracak.

Araştırma ile ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi: "İstanbul Valiliğince oluşturulan, içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 'Toplu Ulaşım Bilim Kurulu'nca yürütülen bu çalışmanın amacı, bütün insanları ve insanların gündelik normal hayatlarını etkileyen Covid - 19 salgınının, trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı şehirler sıralamasında, Tomtom 2019 indexine göre 57 ülke ve 416 şehir arasında 9. sırada olan İstanbul trafiğine etkisini incelemektir. Ayrıca, bu çalışma sonucu salgın sonrası yeni normallerin belirlenmesi ve yolcu davranışlarındaki değişikliklerin analiz edilmesi amacıyla da kullanılacaktır."Çalışma kapsamında bir anket çalışması da başlatıldı. İstanbul Valiliği'nin yaptığı duyuruda,:

"Covid-19 salgını sürecinde kontrollu sosyal hayatınızı kolaylaştırmak ve toplu ulaşım hizmetini en verimli şekilde sunmak için yürüttüğümüz anket çalışmamıza katılmanızı rica ederiz." denildi.

Ankete katılmak isteyenler için adres şöyle: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkLouN0EPz_u403q4WXBPdwIwnycC4DNE6GVuzFxH-C-Au_w/viewform


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Haber
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Bir ilimizde vatandaşlar tedirgin! Türkiye'nin, zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Bir ilimizde vatandaşlar tedirgin! Türkiye'nin, zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Sağlık çalışanlarının korunması için 'kendini temizleyen' maske geliştirildi
Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hasan Polatkan Oktay Kaldırım Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kenan Doğulu Demet Akalın Seren Serengil
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgınının yolcu davranışına ve ulaşıma etkisi inceleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:50:59. #1.14#
title