Koronavirüs salgınını 15 sene öncesinden tahmin eden 'Kehanetler' kitabında ne yazıyor?
ABD'li medyum ve yazar Sylvia Browne'un 2005 yılında kaleme aldığı Kehanetler adlı kitapta koronavirüs benzeri bir salgın yaşanacağı ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolarak gideceği bilgisi yer alıyor. Kitap bu yönüyle sosyal medyada büyükk ilgi gördü.
21.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:15
ABD'li medyum ve yazar Sylvia Browne'un 2005 yılında kaleme aldığı Kehanetler adlı kitabında yer alan koronavirüs benzeri bir hastalıkla alakalı bilgiler, gelecekle ilgili kenanetlerde bulunan yazarı bir anda sosyal medyanın odak noktası haline getirdi.
15 sene önce kaleme alınan kitapta '2020'lerde akciğerleri etkileyen zatürre benzeri bir hastalığın dünyaya yayılacağı' yazıyor. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com