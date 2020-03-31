Koronavirüs salgınında ölü sayısı 37 bin 829'ye yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs salgınında ölü sayısı 37 bin 829'ye yükseldi - Haber
Dünya

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 37 bin 829'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 37 bin 829'ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 786 bin 291'e yükselirken; 166 bin 088 kişi de tedavi edildi.

31.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:33
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 37 bin 829'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 37 bin 829'ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 786 bin 291'e yükselirken; 166 bin 088 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 11 bin 591'e yükselirken; vaka sayısı da 101 bin 739'a çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 757'YE YÜKSELDİİran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 757'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 41 bin 495'e çıktığını bildirdi.ABD'DE VAKA SAYISI 164 BİN 610ABD'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin'i ve İtalya'yı geçti. 164 bin 6105 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 170 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 66 bin 885'e yükselirken; 645 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 45 bin 170 kişide virüs tespit edildiği ve 3 bin 030 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 87 bin 956'ya ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 716'ya çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1411'e, vaka sayısının da 22 bin 454'e çıktığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Aileler travmada! İtalya'da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor Haber
Aileler travmada! İtalya'da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
Çin'de koronavirüsten sonra orman yangını felaketi: 19 ölü Haber
Çin'de koronavirüsten sonra orman yangını felaketi: 19 ölü
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar Haber
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar
Rusya'dan gelen sayı 'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek cinsten Haber
Rusya'dan gelen sayı "Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek cinsten
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi Haber
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi
Vatikan'a bağlı Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı Haber
Vatikan'a bağlı Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Bilim insanları tespit etti! Virüsün bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı
Bilim insanları tespit etti! Virüsün bir bulaşma yolu daha ortaya çıktı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı'na ülkesinden tepki yağdı
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı'na ülkesinden tepki yağdı
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guido Senia Hande Yener Haluk Levent Nurgül Yeşilçay
Spor Basketbolcu Fatih Terim Bülent Uygun Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Futbolcu Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 37 bin 829'ye yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 12:20:45. #1.14#
title