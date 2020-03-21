Koronavirüs salgınında ölü sayısı 11 bin 399'a yükseldi
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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 11 bin 399'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 11 bin 399'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 275 bin 434'e yükselirken; 88 bin 256 kişi de tedavi edildi.

21.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:02
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 11 bin 399'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 11 bin 399'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 275 bin 434'e yükselirken; 88 bin 256 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 1368 kişi yaşamını yitirirken; 30 bin 911 kişide koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 32'ye yükselirken; vaka sayısı da 47 bin 21'e çıktı. İtalya'da son 24 saatte, 627 kişi hayatını kaybederken; vaka sayısı 5 bin 986 arttı. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1433'E YÜKSELDİİran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1433'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 19 bin 644'e çıktığını bildirdi.ABD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞABD'de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 19 bin 624 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 260 olarak açıklandı. ABD'de en fazla vakanın bulunduğu New York kentinde 46 kişi hayatını kaybetti. Vakaların en çok görüldüğü eyaletler başlıca Washington ve Kaliforniya oldu. 83 kişinin hayatını kaybettiği Washington eyaletinde 1524 vaka bulunurken; 24 kişinin yaşamını yitirdiği Kaliforniya'da ise 1246 vaka bulunuyor.ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 19 bin 848'e yükselirken; 68 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 12 bin 632 kişide virüs tespit edildiği ve 450 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. En fazla vakanın görüldüğü Çin, İtalya ve İran'ın ardından İspanya geliyor. İspanya'da vaka sayısı 21 bin 571 olarak açıklanırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 1093'e ulaştığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 178'e, vaka sayısının da 3 bin 983'e çıktığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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