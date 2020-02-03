Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361'e ulaştı, SARS salgınındaki ölü sayısını aştı

03.02.2020 05:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 05:05

Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 Şubat Pazartesi günü itibariyla 361'e ulaştı ve SARS salgınındaki ölü sayısını aştı.

2002 - 2003 yıllarında yaşanan SARS virüsü salgınında toplam 349 kişi ölmüştü.

Çin genelinde virüs tanısı koyulan kişi sayısının da 17 bin 200 kişiye ulaştığı duyuruldu.

Çinli yetkilileri Pazartesi günü güncelledikleri sayılara göre, Hubei eyaletinde 56 kişi daha hayatını kaybetti. Bir kişinin ise Chongqing eyaletinde öldüğü kaydediliyor.

En az 24 ülkeye yayılan salgın nedeniyle Rusya, Nepal ve Moğolistan, Çin ile kara sınırını geçişlere kapattı.

1000 yataklı hastane sekiz günde tamamlandı

En az 19 vakanın görüldüğü Taylanda'da doktorlar, yaşlı bir Çinli hastanın, HIV ve grip ilaçlarından oluşan bir kokteyl tedaviye olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Doktorlar bu tedavi sayesinde, 48 saat sonra hastada virüsün yokolduğunu aktardı.

Virüsün merkezi konumundaki Hubei eyaletinin Vuhan kentinde ise yapımı sekiz gün önce başlayan 1000 yataklı hastane Pazartesi günü açılıyor.

Çin medyasına göre hastanede, orduya bağlı sağlık çalışanlarından oluşan bin 400 kişi görev yapacak.

Benzer büyüklükte bir hastanenin daha Çarşamba günü tamamlanacağı açıklandı.

Ulusağ Sağlık Komisyonu sözcüsü Jiao Yahui, sözkonusu iki hastanenin tamamlanması ile kentteki yatak kapasitesinin 10 bine ulaşacağını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Yahui, bu kapasitenin, salgınla mücadele için yeterli olacağını savundu.

50 milyon insan karantinada

Öte yandan merkezi hükümet, virüsle mücadele kapsamında 800 kilometre doğudaki Wenzhou şehrinde de yollar barikatlarla kapatıldı. İnsanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Çin genelinde 50 milyon insanın, karantina önlemleri kapsamında kısıtlı bir yaşam içinde tutulduğu değerlendiriliyor.

Hong Kong üniversitesinden uzmanlara göre ise vaka sayısı resmi açıklamaların çok üzerinde olabilir.

Aynı uzmanlar, Vuhan kentinde salgından etkilenenlerin sayısının 75 binden fazla olabileceğini savunuyor.

ABD ve Avustralya yakın zaman içinde Çin'e seyahat etmiş olan yabancı ülke vatandaşlarının ülkelerine girişini engelleyeceğini duyurdu.

Güney Kore, seyahat engelini, Hubei eyaletine gitmiş olanlarla sınırladı.

Çok sayıda ülke Hubei eyaletindeki vatandaşlarını tahliye ediyor ve karantina işlemleri uyguluyor.