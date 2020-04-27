Koronavirüs salgınında kendini sahildeki karavanında izole etti
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Koronavirüs salgınında kendini sahildeki karavanında izole etti

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Zafer Armağan Erkoç, kendisini karantinaya aldığı karavanında, kuş sesleri arasında, doğayla baş başa izole günler geçiriyor.

27.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:16
Koronavirüs salgınında kendini sahildeki karavanında izole etti

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Zafer Armağan Erkoç, kendisini karantinaya aldığı karavanında, kuş sesleri arasında, doğayla baş başa izole günler geçiriyor.

Marmaris'te normal şartlarda her gün binlerce turistin uğradığı İçmeler Sahili, Kovid-19 salgını nedeniyle sadece emekli turizmci Erkoç'u ağırlıyor. "Gandam" adını verdiği karavanında kalan Erkoç, belki de tarihinin en sakin günlerini geçiren sahilin tek başına tadını çıkarıyor.

Acil ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanan Erkoç, gününün büyük bir bölümünü denize karşı çaldığı gitarı ve cümbüşü eşliğinde şarkı söyleyerek geçiriyor.

Doğada kuşların, çiçeklerin içinde

Doğayla baş başa izole günler geçiren 70 yaşındaki Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçmeler Mahallesi'nde 30 yıla yakın turistik tesis işletmeciliği yaptıktan sonra karavan yaşamının cazibesine kapıldığını söyledi.

Bir süre kaldığı Tayland'dan anılarını yad etmek için İçmeler'e döndüğünü belirten Erkoç, 14 gün kuralı kapsamında sahile çektiği karavanında, bir ay kadar önce kendini karantinaya aldığını ifade etti.

Karantinadayken de 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının kısıtlandığını belirten Erkoç, şöyle konuştu:

"Salgından korunmak için sahildeki karavanımda kendimi izole ettim. Yaşıtım olan arkadaşlarım evde sıkılıyorlar. Buradaki yaşantımı arkadaşlarıma moral olsun diye sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Onlara göre şartlarım en üst seviyede. Herkes evinde, ben burada doğada çiçeklerin kuşların içindeyim. Beni burada özgür ve torpilli sanıyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Bana özel bir uygulama yok."

"Muhteşem güzellikleri bir arada yaşıyorum"

Erkoç, güne sabah sporuyla başlayıp ardından karavanının etrafına diktiği çiçekleriyle ilgilendiğini anlattı.

Tabiatı, en çok da çiçekleri sevdiğini belirten Erkoç, "Sevdiğim her şey burada var. Yeşilin her türlü tonu. Deniz bazen renk değiştiriyor yeşil oluyor, bazen gökyüzünün rengini alıyor masmavi oluyor. Muhteşem güzellikleri bir arada yaşıyorum. İçmeler çok özel bir yer. Burada dostlarım kuşlar ve köpekler. Kuşlar belli saatlerde çıkıyorlar. Beslenme saatleri var. Sabahları benim çıkmamı beklerler." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınında kendini sahildeki karavanında izole etti

Kaynak: AA

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