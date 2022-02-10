DİYARBAKIR (DHA) - Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 98 bin 602 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 450 bin 44 testte 98 bin 602 vaka tespit edildi. 264 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 932 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 450 bin 44 testte 98 bin 602 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 264 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 932 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde. Daha fazla risk almayalım" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel