Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 95 bin 65 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 458 bin 142 testte 95 bin 65 vaka tespit edildi. 253 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 458 bin 142 testte 95 bin 65 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 253 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Turkovac, şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel