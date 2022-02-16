Son dakika gündem: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 94 bin 176 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 94 bin 176 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 463 bin 241 testte 94 bin 176 vaka tespit edildi. 271 kişi hayatını kaybederken, 104 bin 409 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,