Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 94 bin 783 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 440 bin 17 testte 94 bin 783 vaka tespit edildi. 174 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 261 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 440 bin 17 testte 94 bin 783 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 261 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Sağlık