Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 93 bin 261 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 435 bin 513 testte 93 bin 261 vaka tespit edildi. 182 kişi hayatını kaybederken, 93 bin 438 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 435 bin 513 testte 93 bin 261 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 182 kişi hayatını kaybederken, 93 bin 438 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın" ifadelerini kullandı.