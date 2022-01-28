Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 93 bin 586 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 438 bin 252 testte 93 bin 586 vaka tespit edildi. 210 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 503 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 438 bin 252 testte 93 bin 586 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 210 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 503 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel