Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 92 bin 406 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 465 bin 563 testte 92 bin 406 vaka tespit edildi. 258 kişi hayatını kaybederken, 103 bin 988 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel