Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 88 bin 145 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 428 bin 214 testte 88 bin 145 vaka tespit edildi. 189 kişi hayatını kaybederken, 81 bin 530 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 428 bin 214 testte 88 bin 145 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken, 81 bin 530 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" ifadelerini kullandı.