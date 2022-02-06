Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 87 bin 934 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 412 bin 352 testte 87 bin 934 vaka tespit edildi. 201 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 552 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 412 bin 352 testte 87 bin 934 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 552 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Kovid- 19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Sağlık