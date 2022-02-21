Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 85 bin 26 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 461 bin 513 testte 85 bin 26 vaka tespit edildi. 268 kişi hayatını kaybederken, 94 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 461 bin 513 testte 85 bin 26 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 268 kişi hayatını kaybederken, 94 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Sağlık