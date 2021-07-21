Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 8 bin 151 oldu (2)
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 8 bin 151 oldu (2)

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 8 bin 151 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

'ERTELEMİŞSENİZ AŞINIZI HEMEN YAPTIRIN'Bakan Koca, açıklamasının devamında hala aşı yaptırmayanlara seslenerek "'Biraz daha zaman geçsin oluruz!

'ERTELEMİŞSENİZ AŞINIZI HEMEN YAPTIRIN'

Bakan Koca, açıklamasının devamında hala aşı yaptırmayanlara seslenerek "'Biraz daha zaman geçsin oluruz!' Ya biraz geç olursa? Günlük vaka sayısı 8 bin 780'e kadar çıktı. Ertelemişseniz aşınızı hemen yaptırın" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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