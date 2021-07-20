Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 8 bin 780 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 8 bin 780 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 8 bin 780 oldu
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 198 bin 537 testte 8 bin 780 vaka tespit edildi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 198 bin 537 testte 8 bin 780 vaka tespit edildi. 46 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Verilere göre son 24 saatte yapılan 198 bin 537 testte 8 bin 780 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 62,89, 2'nci doz ortalaması yüzde 34,06 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 33 bin 632, 2'nci dozda 21 milyon 139 bin 283 ve 3'üncü dozda 3 milyon 658 bin 208 olmak üzere toplam 63 milyon 831 bin 123 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.'BAYRAM SALGIN HASTALIK İÇİN FIRSATA DÖNÜŞMEMELİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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