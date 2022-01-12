Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 77 bin 722 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 422 bin 28 testte 77 bin 722 vaka tespit edildi. 145 kişi hayatını kaybederken, 42 bin 573 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 422 bin 28 testte 77 bin 722 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken, 42 bin 573 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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