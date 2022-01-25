Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 76 bin 341 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 418 bin 427 testte 76 bin 341 vaka tespit edildi. 174 kişi hayatını kaybederken, 82 bin 203 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 418 bin 427 testte 76 bin 341 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 82 bin 203 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temizlik, aşı dışında, Kovid-19'la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu istemsiz hareketten de kaçınalım. Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

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