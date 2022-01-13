Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 75 bin 564 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 410 bin 116 testte 75 bin 564 vaka tespit edildi. 153 kişi hayatını kaybederken, 51 bin 675 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 410 bin 116 testte 75 bin 564 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 51 bin 675 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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