Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 72 bin 856 oldu
SAĞLIK Bakanlığı'nın 'Günlük Covid-19 Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 417 bin 161 testte 72 bin 856 vaka tespit edildi, 184 kişi hayatını kaybetti.
İSTANBUL (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın 'Günlük Covid-19 Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 417 bin 161 testte 72 bin 856 vaka tespit edildi, 184 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Günlük Covid- 19 Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 417 bin 161 testte 72 bin 856 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 184 kişi hayatını kaybederken, 89 bin 926 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,37, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,18 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 331 bin 624, 2'nci dozda 52 milyon 253 bin 904 ve 3'üncü dozda 24 milyon 223 bin 870 olmak üzere toplam 140 milyon 665 bin 664 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.BAKAN KOCA'DAN MASKE UYARISISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri