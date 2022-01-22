Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 72 bin 856 oldu

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'Günlük Covid-19 Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 417 bin 161 testte 72 bin 856 vaka tespit edildi, 184 kişi hayatını kaybetti.

İSTANBUL (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın 'Günlük Covid-19 Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 417 bin 161 testte 72 bin 856 vaka tespit edildi, 184 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Günlük Covid- 19 Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 417 bin 161 testte 72 bin 856 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 184 kişi hayatını kaybederken, 89 bin 926 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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