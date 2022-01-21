Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 72 bin 555 oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 72 bin 555 olduSAĞLIK Bakanlığı'nın 'Günlük Covid-19 Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 416 bin 453 testte 72 bin 555 vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 72 bin 555 oldu

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'Günlük Covid-19 Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 416 bin 453 testte 72 bin 555 vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Günlük Covid- 19 Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 416 bin 453 testte 72 bin 555 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 192 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,