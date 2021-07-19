Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 667 oldu

Bir son dakika haberine göre 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 226 bin 513 testte 7 bin 667 vaka tespit edildi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 226 bin 513 testte 7 bin 667 vaka tespit edildi. 50 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 152 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Verilere göre son 24 saatte yapılan 226 bin 513 testte 7 bin 667 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 50 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 152 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 62,85, 2'nci doz ortalaması yüzde 33,87 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 9 bin 602, 2'nci dozda 21 milyon 20 bin 302 ve 3'üncü dozda 3 milyon 650 bin 302 olmak üzere toplam 63 milyon 680 bin 206 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.'BAYRAMA GÖLGE DÜŞÜRECEK TEDBİRSİZLİKLERDE BULUNMAYIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın" dedi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci