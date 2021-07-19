Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 667 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 667 oldu

Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 667 oldu
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

Bir son dakika haberine göre 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 226 bin 513 testte 7 bin 667 vaka tespit edildi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 226 bin 513 testte 7 bin 667 vaka tespit edildi. 50 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 152 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Verilere göre son 24 saatte yapılan 226 bin 513 testte 7 bin 667 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 50 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 152 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 62,85, 2'nci doz ortalaması yüzde 33,87 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 9 bin 602, 2'nci dozda 21 milyon 20 bin 302 ve 3'üncü dozda 3 milyon 650 bin 302 olmak üzere toplam 63 milyon 680 bin 206 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.'BAYRAMA GÖLGE DÜŞÜRECEK TEDBİRSİZLİKLERDE BULUNMAYIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın" dedi.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Bu hızla koronavirüs biter! Bakan Koca'dan peş peşe birinci ve ikinci doz aşı müjdesi
Bu hızla koronavirüs biter! Bakan Koca'dan peş peşe birinci ve ikinci doz aşı müjdesi
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 667 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 20:22:52. #1.14#

title