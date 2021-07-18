Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 680 oldu

19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 233 bin 946 testte 7 bin 680 vaka tespit edildi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 233 bin 946 testte 7 bin 680 vaka tespit edildi. 66 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 835 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. verilere göre son 24 saatte yapılan 233 bin 946 testte 7 bin 680 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 835 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 62,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 33,38 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 38 milyon 942 bin 491, 2'nci dozda 20 milyon 719 bin 853 ve 3'üncü dozda 3 milyon 628 bin 139 olmak üzere toplam 63 milyon 290 bin 483 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.'TEDBİRLERE TAVİZ VERMEDEN UYALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder" dedi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci