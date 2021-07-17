Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 666 oldu

19 Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 234 bin 161 testte 7 bin 666 vaka tespit edildi. 38 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 490 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 234 bin 161 testte 7 bin 666 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 490 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 62,61, 2'nci doz ortalaması yüzde 32,79 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 38 milyon 860 bin 587, 2'nci dozda 20 milyon 351 bin 388 ve 3'üncü dozda 3 milyon 605 bin olmak üzere toplam 62 milyon 816 bin 975 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.'AŞI İLE SALGINI GÜNDEMDEN ÇIKARALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım" dedi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci