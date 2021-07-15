Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 304 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 304 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 304 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 232 bin 257 testte 7 bin 304 vaka tespit edildi. 48 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 103 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 232 bin 257 testte 7 bin 304 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 48 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 103 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 62,12, 2'nci doz ortalaması yüzde 30,78 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 38 milyon 560 bin 60, 2'nci dozda 19 milyon 104 bin 997 ve 3'üncü dozda 3 milyon 460 bin 669 olmak üzere toplam 61 milyon 125 bin 726 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.'GÜVENLE BAYRAMI KARŞILAYALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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