Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 68 bin 413 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 418 bin 823 testte 68 bin 413 vaka tespit edildi. 156 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 502 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 418 bin 823 testte 68 bin 413 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 156 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 502 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekanları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda" dedi.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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