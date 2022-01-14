Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 67 bin 857 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 392 bin 438 testte 67 bin 857 vaka tespit edildi. 167 kişi hayatını kaybederken, 56 bin 256 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 392 bin 438 testte 67 bin 857 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 167 kişi hayatını kaybederken, 56 bin 256 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi, Turkovac'ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac'ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac'ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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