Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 66 bin 237 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 418 bin 264 testte 66 bin 237 vaka tespit edildi. 141 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 592 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 418 bin 264 testte 66 bin 237 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 141 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 592 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,97, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,57 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 86 bin 572, 2'nci dozda 51 milyon 872 bin 868 ve 3'üncü dozda 21 milyon 415 bin 654 olmak üzere toplam 135 milyon 997 bin 933 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. Bu, Omicron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendiniz koruyun" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet