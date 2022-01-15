Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 63 bin 967 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 384 bin 263 testte 63 bin 967 vaka tespit edildi. 177 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 16 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 384 bin 263 testte 63 bin 967 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 177 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 16 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Haber: ANKARA,

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