Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 63 bin 214 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 406 bin 796 testte 63 bin 214 vaka tespit edildi. 157 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 197 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 406 bin 796 testte 63 bin 214 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 197 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin" dedi.

2? Ocak??33.520 vaka

3? Ocak??44.869 vaka

4?Ocak??54.724 vaka

5?Ocak??66.467 vaka

6?Ocak??68.413 vaka



Sizce, artan #vaka sayılarının ardından kısıtlamalar geri gelmeli mi? — Haberler (@Haberler) January 7, 2022

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet