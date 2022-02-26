Son dakika: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 61 bin 764 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 61 bin 764 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 421 bin 855 testte 61 bin 764 vaka tespit edildi. 221 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 552 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 421 bin 855 testte 61 bin 764 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 552 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,91, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,05 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 672 bin 341, 2'nci dozda 52 milyon 792 bin 845 ve 3'üncü dozda 27 milyon 23 bin 539 olmak üzere toplam 145 milyon 503 bin 292 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzde 85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Güncel