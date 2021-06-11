Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 261 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 261 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 261 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 224 bin 128 testte, 6 bin 261 vaka ile 561 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 69 kişi ile toplam can kaybı 48 bin 593'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 224 bin 128 testte 6 bin 261 vaka, 561 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 217 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 56 milyon 570 bin 784, toplam vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, toplam vefat sayısı 48 bin 593, toplam ağır hasta sayısı 997, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 192 bin 945 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı